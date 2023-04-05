- "Зенит" покупал Малкома за 40 миллионов евро и наверняка захочет отбить эти деньги? Как минимум, да. Но за 40 миллионов точно сложно продать. Рынок сейчас не тот, который был тогда. Положение во всем мировом футболе поменялось. Думаю, что сейчас Малком стоит меньше. 30 миллионов — это потолок, - приводит мнение Барбозы "Спорт День за Днем".
"Зенит", приглашая в 2019 году в свою команду Малкома, заплатил "Барселоне" 40 млн евро. Воспитанник бразильского "Коринтианса" не сразу сумел стать ключевым игроком дружины Сергея Семака. Футболисту мешали повреждения. В текущем сезоне новый гражданин РФ забил 19 голов и совершил 7 ассистентских действия в 27 играх за коллектив из Санкт-Петербурга. Сейчас Малком лидирует в гонке бомбардиров РПЛ, забив столько же голов, сколько спартаковец Квинси Промес (по 16). Но из-за количества голов с 11-метровых зенитовец выше в списке. Недавно Малком дал интервью испанским СМИ, где сообщил о том, что хотел был снова попробовать свои силы в другом чемпионате. Отметим, что зимой в услугах Малкома был заинтересован "ПСЖ", но руководство "Зенита" приняло решение сохранить игрока в команде.
Агент Барбоза: думаю, что 30 миллионов за Малкома - это потолок
Известный агент Паулу Барбоза поделился мнением по поводу стоимости возможного перехода Малкома в другой клуб.
Фото: ФК "Зенит"