- Обычно в таком стиле любят девушки рассказывать: "Я сама от него ушла, всех бросаю я!" Артём, поведай, тебе Федун по ночам не звонил, случайно, и СМС не посылал: "Вернись, Артёмушка, я всё прощу!"? На "Спартаке" пиарятся только слабаки. Настоящий hard — это про "Зенит" так же искромётно рассказать. Про Миллера, Семака и прелести Азмуна.
Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба в одном из новых юмористических футбольных шоу заявил, что он сам всегда принимал решение об уходе из какого-либо клуба. Также футболист рассказал, что бывший владелец "Спартака" Леонид Федун практически умолял игрока не покидать стан красно-белых. Дзюба перешел из "Спартака" в санкт-петербургский "Зенит" в 2015 году. Нападающий провел в клубе из города с берегов Невы семь сезонов, после чего перешел в турецкий "Адана Демирспор", откуда перебрался в "Локомотив" прошедшей зимой.
Источник: Metaratings
Салихова - о словах Дзюбы о Федуне: На "Спартаке" пиарятся только слабаки. Пусть расскажет о прелестях Азмуна
Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала скандальное высказывание форварда Артема Дзюбы о своем муже.
Фото: ФК "Спартак"