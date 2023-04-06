– Конечно, мы будем бороться за победу в Кубке России. Хотим пройти как можно дальше. Посмотрим, как все сложится. Если не хотеть этого, то для чего вообще это все? Мы выходим, чтобы побеждать и радовать своих болельщиков, – цитирует Иванова "РБ Спорт".
"Урал" по сумме двух встреч оказался сильнее "Спартака" и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. Первая встреча в Москве завершилась вничью - 1:1. В ответном матче на "Екатеринбург Арене" команда Виктора Гончаренко вырвала победу у гостей со счетом 2:1. Автором решающего гола в ворота "Спартака" оказался воспитанник столичного клуба Фаниль Сунгатулин, который отличился спустя всего 4 минуты после появления на поле во втором тайме.
Несмотря на проигрыш, подопечные Гильермо Абаскаля продолжат выступление в Кубке России через Путь регионов. Соперником "Урала" в финале Пути РПЛ турнира станет другой столичный клуб ЦСКА.
Президент "Урала" Иванов: мы будем бороться за победу в Кубке России
Президент "Урала" Григорий Иванов раскрыл цели екатеринбургского клуба в текущем розыгрыше Кубка России.
Фото: ФК "Урал"