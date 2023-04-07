- Почему после победы над "Динамо" звучала песня "Седая ночь"? Эту песню как-то поставили после победной игры в раздевалке. Теперь это у нас, как ритуал – слушаем после каждой победы.
"Акрон" продолжает свое победное шествие в текущем розыгрыше Кубка России. Тольяттинская команда из Второй лиги не потерпела ни одного поражения за все пройденные стадии. Тольяттинцы смогли обыграть таких соперников, как московские "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо", после победы над последним из которых в раздевалке "Акрона" и была включена известная композиция "Седая ночь". Следующим соперником команды из низшей лиги в полуфинале Пути регионов станет московский "Спартак".
Источник: Metaratings
Футболист "Акрона" Палиенко: песню "Седая ночь" слушаем после каждой победы. Это наш ритуал
Полузащитник "Акрона" Максим Палиенко объяснил, почему в команде после побед включают песню "Седая ночь".
Фото: ФК "Акрон"