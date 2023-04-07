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Петржела: для Дзюбы будет престижно сыграть с "Зенитом", ведь там он провёл лучшие годы

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Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился своими соображениями по поводу мотивации Артема Дзюбы в поединке против петербуржцев.
Фото: "Чемпионат"
- Матч с "Зенитом" очень важен, как и все остальные игры. Для Дзюбы сыграть матч с "Зенитом" будет престижно, ведь лучшие годы он провел в "Зените". Но уверен, что "Зенит" выиграет, - приводит мнение Петржелы "Чемпионат".

Артем Дзюба в эти выходные впервые после ухода сыграет против своего бывшего клуба "Зенита". Ранее центрфорвард на протяжении 7 сезонов защищал цвета петербуржского клуба. За этот отрезок игрок отметился как командными достижениями (10 трофеев), так и индивидуальными наградами. В частности, дважды становился лучшим голеадором российского первенства, а также дважды был признан лучшим игроком турнира. Артем сумел войти в историю "Зенита", выйдя на 2-е место в списке бомбардиров и находится на третьей позиции лучших ассистентов клуба. За первые 4 весенних тура Дзюба сумел забить 6 голов и оформить 1 ассист на своих партнеров.


Петржела Дзюба Зенит
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