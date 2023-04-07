- "Урал" просто неудобный соперник для "Спартака", а нынешняя полоса неудач москвичей – стечение обстоятельств. Хотя реализация моментов у "Спартака" сейчас, конечно, хромает.
Московский "Спартак" не смог переиграть екатеринбургский "Урал" по сумме двух матчей полуфинала Кубка России. В первой встрече в Москве красно-белые смогли рассчитывать лишь на ничью 1:1, а на выезде проиграли 1:2. "Спартак" вылетел из розыгрыша верхней сетки Кубка России. Москвичи продолжают борьбу за трофей в Пути регионов, где встретятся с тольяттинским "Акроном", который уже выбил из Кубка три московские команды: "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо".
Источник: Vprognoze.ru
Билялетдинов: нынешняя полоса неудач "Спартака" - стечение обстоятельств. "Урал" просто неудобный соперник
Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что нынешняя полоса неудач "Спартака" лишь стечение обстоятельств.
Фото: readfootball.com