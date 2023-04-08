"Есть ли какое-то упадочное настроение в команде? Нет, в команде хорошее настроение. Мы работаем над собой, я знаю, что мы можем. Думаю, что мы выйдем из зоны вылета и останемся в РПЛ", - цитирует Каргинова Metaratings.
"Химки" на этой неделе объявили об отставке с поста главного тренера команды Спартака Гогниева. Временно исполнять обязанности наставника доверено Ринату Билялетдинову, который с декабря прошлого года входил тренерский штаб подмосковного клуба в качестве старшего тренера. "Химки" занимают предпоследнюю строчку в таблице РПЛ за 9 матчей до конца текущего первенства. От зоны стыковых матчей коллектив отделяет 4 очка.
Полузащитник "Химок" Каргинов: мы выйдем из зоны вылета и останемся в РПЛ
Атакующий хавбек "Химок" Георгий Каргинов верит, что клубу по силам сохранить прописку в РПЛ.
Фото: РПЛ