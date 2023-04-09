– Безобразная игра в обороне, но ее всю весну демонстрируют обе команды, так что тут все понятно. Судейство сегодня – ну просто какой-то треш! Пенальти в ворота "Динамо" в конце матча – это беспредел. Ну и открытый футбол – обе команды стремились забить друг другу, но не хватало мастерства, – цитирует Радимова "РБ Спорт".
Возмущение эксперта вызвал эпизод в концовке столичного дерби, когда хавбек "Спартака" Роман Зобнин в единоборстве с защитником "Динамо" Эли Дасой начал движение еще до того, как мяч был введен в игру. Затем спартаковец почувствовал касание рукой со стороны противника и рухнул на газон.
Арбитр Сергей Иванов без раздумий указал на "точку", а затем подтвердил свое решение после просмотра видеоповтора. Нападающий красно-белых Александр Соболев реализовал 11-метровый удар и спас хозяев от поражения – 3:3.
Эта ничья не помогла ни одной из команд улучшить турнирные показатели. "Спартак" с 42 очками остался на третьей строчке в таблице РПЛ. Отставание от "Ростова" насчитывает два балла, а от лидирующего "Зенита" – девять. Однако оба конкурента имеют возможность увеличить отрыв в случае успешного выступления в своих матчах.
"Динамо" заработало 36 очков и опустилось по итогам 22-го тура на шестую строчку. Такое же количество баллов набрал "Ахмат", но у грозненцев есть преимущество перед бело-голубыми по личным встречам. Сегодня вечером, в 20:00 по мск, в Москве на стадионе "РЖД Арена" состоится центральная игра тура между "Локомотивом" и "Зенитом".
Радимов – о судействе в дерби: ну просто какой-то треш! Пенальти в ворота "Динамо" в конце матча – это беспредел
Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов раскритиковал судейство Сергея Иванова и его решение назначить пенальти в матче 22-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Динамо" (3:3).
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