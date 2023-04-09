- В чем секрет, что вы спокойно переиграли Сафонова? Это называется "профессионализм". Ничего необычного, решил, ударил в один угол. Что понравилось во втором тайме? Агрессия, - приводит слова Сулейманова "Матч ТВ".
Первый матч Сергея Юрана у руля "Пари НН" сложился не самым удачным образом. Его команда в гостях проиграла "Краснодару". На табло уже к 15-й минуте горели 2:0 в пользу хозяев. Третий гол в сетку ворот нижегородцев отправил Джон Кордоба. Дружине Юрана удалось уйти от крупного поражения благодаря своему лучшему бомбардиру Тимуру Сулейманову, играющему на позиции центрального нападающего. Он сумел отличиться с пенальти. Это гол стал для российского страйкера 9 в национальном первенстве. Для этого ему потребовалось 21 игра. Также на счету Тимура 1 голевой пас на своих партнеров.
Форвард "Пари НН" Сулейманов: забитый пенальти в ворота Сафонова? Это называется профессионализм
Российский игрок "Пари НН" Тимур Сулейманов рассказал о своем голе в ворота "Краснодара" (1:3).
Фото: "Пари НН"