- Я невероятно счастлив, что наконец?то удалось забить. Сложный матч, достойный соперник. Приложили много усилий, чтобы победить. Самое главное, что этот гол принес три очка, - приводит комментарий Кассьерры "Матч ТВ".
Колумбийский центрфорвард Матео Кассьерра, забивший в предыдущем сезоне 14 голов за "Сочи", в этом сезоне до поединка с "Локомотивом" (2:1) еще не поражал ворота соперников в рамках национального первенства. Колумбиец, перешедший в "Зенит" летом 2022 года, имел на своем счету только мячи, которые он забил в Суперкубке (1 гол) и Кубке России (3 гола). Сегодня во встрече с железнодорожниками Матео наконец-то сумел отметиться забитым голом и в РПЛ. Форвард классно среагировал на рикошет и ударом через себя поразил ворота дружины Михаила Галактионова. Продолжить свою голевую серию игрок попробует уже в следующем туре. "Зенит" приедет в гости к "Ростову", занимающего 2 место.
Кассьерра: невероятно счастлив, что наконец-то удалось забить
Колумбийский футболист "Зенита" Матео Кассьерра поделился эмоциями по поводу первого забитого мяча в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"