Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
17:00
РостовНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
22:00
ЖиронаНе начат

Экс-президент "Зенита": Дзюба не пожал руку Семаку? Ну он ограниченный человек, не умный

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший президент "Зенита" Леонид Турфин назвал нападающего "Локомотива" Артема Дзюбу ограниченным человеком из-за конфликта с Сергеем Семаком.
Фото: "Чемпионат"
- Дзюба не пожал руку Семаку? Ну он ограниченный человек, не умный. Почему я его и не люблю. Надо уметь проигрывать, не только на поле, но и в жизни. Семак — умный человек. Правильно пошёл после игры поприветствовать Дзюбу. Этим и отличается тренер от игрока.

Ранее в одном из своих интервью после подписания контракта с "Локомотивом" Артем Дзюба рассказывал, что у него нет никакого конфликта с главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком, при этом критикуя многие решения наставника петербуржцев. После очной встречи в матче 22-го тура РПЛ, который завершился победой сине-бело-голубых, Семак хотел пожать руку нападающему, окликнув его, однако Дзюба, оглянувшись, развернулся и ушел с поля. Позднее футболист "Локомотива" заявил, что не видел наставника "Зенита".

Источник: "РБ Спорт"


Зенит Локомотив Дзюба Семак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Созин: если бы Дзюба забил "Зениту" – размахивал бы трусами и майками и руку бы Семаку пожал
Дзюба - о поражении "Локомотива" от "Зенита": хотел бы извиниться за свою игру. Может, как-то перегорел 2
Нагорных: "Локомотив" вернется к обсуждению нового контракта с Дзюбой в конце сезона
Экс-президент "Зенита": Дзюба не пожал руку Семаку? Ну он ограниченный человек, не умный 2
Галактионов - о концовке матча с "Зенитом": думаю, для всех очевидно, что мяч попал в руку. За пять секунд все решили 5
Нагорных: "Локомотив" - не "Спартак"! Мы не будем встречаться с судьями
Дзюба не забил «Зениту» и не передавал привет, но все равно попал в скандал. Как он это делает?! 5
Андрей Мостовой провел 100 матчей за "Зенит"
Защитник "Локомотива" Ненахов: в первом тайме мы показали, как надо играть против бразильцев "Зенита" 1
Вендел: радостно, что я исправился и сравнял счет, помог команде 1
Круговой: даже у Ренана не было проблем с Дзюбой
09 апреля
Радченко: в матче с "Локомотивом" "Зенит" показал, что, когда он играет в полную силу, ему нет равных эксклюзив
Галактионов - об 1:2 с "Зенитом": первый тайм остался за "Локомотивом"
Кассьерра: невероятно счастлив, что наконец-то удалось забить 2
Лепехин - о победе над "Локомотивом": после того, как "Зенит" сравнял счет, я был убежден, что он не допустит даже ничью эксклюзив