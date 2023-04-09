- Дзюба не пожал руку Семаку? Ну он ограниченный человек, не умный. Почему я его и не люблю. Надо уметь проигрывать, не только на поле, но и в жизни. Семак — умный человек. Правильно пошёл после игры поприветствовать Дзюбу. Этим и отличается тренер от игрока.
Ранее в одном из своих интервью после подписания контракта с "Локомотивом" Артем Дзюба рассказывал, что у него нет никакого конфликта с главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком, при этом критикуя многие решения наставника петербуржцев. После очной встречи в матче 22-го тура РПЛ, который завершился победой сине-бело-голубых, Семак хотел пожать руку нападающему, окликнув его, однако Дзюба, оглянувшись, развернулся и ушел с поля. Позднее футболист "Локомотива" заявил, что не видел наставника "Зенита".
Источник: "РБ Спорт"
Экс-президент "Зенита": Дзюба не пожал руку Семаку? Ну он ограниченный человек, не умный
Бывший президент "Зенита" Леонид Турфин назвал нападающего "Локомотива" Артема Дзюбу ограниченным человеком из-за конфликта с Сергеем Семаком.
Фото: "Чемпионат"