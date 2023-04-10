- Сейчас команда только строится. Мы не знаем, будут ли продлевать контракты Смольников и Дзюба. Раньше можно было купить несколько хороших иностранцев, сейчас с этим тяжелее. Если представим, что не будет Дзюбы, то "Локомотиву" придётся выходить на доступный трансферный рынок. Думаю, что сейчас руководство задумывается об усилении.
Нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников пополнили состав "Локомотива" перед рестартом чемпионата России после зимней паузы. Контракты футболистов с железнодорожниками рассчитаны только до конца текущего сезона. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Локомотив" планирует расстаться с рядом игроков, в том числе и легионеров. Председатель совета директоров москвичей Юрий Нагорных заявил, что клуб не будет вести переговоры с Дзюбой о продлении соглашения до конца текущего сезона.
Источник: "Евро-Футбол"
Кобелев: ели представим, что не будет Дзюбы, то "Локомотиву" придётся выходить на доступный трансферный рынок
Экс-игрок "Зенита" Андрей Кобелев заявил, что "Локомотиву" придется выходить на трансферный рынок, в случае ухода нападающего Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"