По информации Чемпионата ЦСКА предложил «Ахмату» включить в трансфер по переходу вингера Лечи Садулаева центрального защитника Матвея Лукина в качестве части компенсации.
Ранее сообщалось, что ЦСКА является главным претендентом на воспитанника грозненского клуба, в то время как «Краснодар» отказался от борьбы за игрока.
В прошедшем сезоне 21-летний защитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с армейцами действует до 30 июня 2027 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.
"Чемпионат": ЦСКА готов включить Матвея Лукина в сделку с "Ахматом" по Лечи Садулаеву
Московский ЦСКА предложил «Ахмату» включить в трансфер по переходу вингера Лечи Садулаева центрального защитника Матвея Лукина в качестве части компенсации.
Фото: ФК ЦСКА