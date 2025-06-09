Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
0 - 1 0 1
Северная МакедонияЗавершен
Эстония
0 - 1 0 1
НорвегияЗавершен
Хорватия
5 - 1 5 1
ЧехияЗавершен
Италия
2 - 0 2 0
МолдоваЗавершен
Бельгия
4 - 3 4 3
УэльсЗавершен
Фарерские острова
2 - 1 2 1
ГибралтарЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Лихтенштейн
0 - 4 0 4
ШотландияЗавершен
Черногория
2 - 2 2 2
АрменияЗавершен

"Чемпионат": ЦСКА готов включить Матвея Лукина в сделку с "Ахматом" по Лечи Садулаеву

Московский ЦСКА предложил «Ахмату» включить в трансфер по переходу вингера Лечи Садулаева центрального защитника Матвея Лукина в качестве части компенсации.
Фото: ФК ЦСКА
По информации Чемпионата ЦСКА предложил «Ахмату» включить в трансфер по переходу вингера Лечи Садулаева центрального защитника Матвея Лукина в качестве части компенсации.

Ранее сообщалось, что ЦСКА является главным претендентом на воспитанника грозненского клуба, в то время как «Краснодар» отказался от борьбы за игрока.

В прошедшем сезоне 21-летний защитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с армейцами действует до 30 июня 2027 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится