По информации журналиста Хулио Мигеля Нету, представители бразильского клуба не рассматривают хавбека как усиление, несмотря на попытки агентов предложить игрока напрямую.
Ранее СМИ сообщали, что петербуржцы готовы были включить Вендела в сделку по выкупу Жерсона. Однако интерес оказался односторонним — «Фламенго» отклонил все предложения.
21 мая стало известно о том, что бразильский «Ботафого» по общему соглашению с петербургским «Зенитом» расторг ранее заключенное соглашение с хавбеком Венделом, которое должно было вступить в силу 3 июня 2025 года. В клубе из Рио-де-Жанейро это объяснили геополитическими причинами.
В прошедшем сезоне Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 13 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет те же 20 миллионов.
СМИ: "Фламенго" отказал "Зениту" и агентам Вендела в трансфере
«Фламенго» не заинтересован в полузащитнике «Зенита» Венделе — ни в рамках возможного обмена на Жерсона, ни в виде полноценного трансфера.
Фото: ФК "Зенит"