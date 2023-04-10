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"Спорт-Экспресс": "Локомотив" не продлит контракт с защитником Живоглядовым

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Защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов будет вынужден покинуть клуб.
Фото: РПЛ
По информации источника, руководство "Локомотива" приняло решение не подписывать с крайним защитником новый контракт. Действующее соглашение 28-летнего Живоглядова истечет в июне этого года. Футболист станет свободным агентом и будет вынужден искать новую команду.

Причины данного решения руководства железнодорожников не называются. Также неизвестно, где Живоглядов планирует продолжать карьеру.

До перехода в "Локомотив" Живоглядов играл в РПЛ за московское "Динамо" и "Уфу".

Источник: "Спорт-Экспресс"


Локомотив Живоглядов
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