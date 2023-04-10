По информации источника, руководство "Локомотива" приняло решение не подписывать с крайним защитником новый контракт. Действующее соглашение 28-летнего Живоглядова истечет в июне этого года. Футболист станет свободным агентом и будет вынужден искать новую команду.
Причины данного решения руководства железнодорожников не называются. Также неизвестно, где Живоглядов планирует продолжать карьеру.
До перехода в "Локомотив" Живоглядов играл в РПЛ за московское "Динамо" и "Уфу".
Источник: "Спорт-Экспресс"
"Спорт-Экспресс": "Локомотив" не продлит контракт с защитником Живоглядовым
Защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов будет вынужден покинуть клуб.
Фото: РПЛ