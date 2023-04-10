"Если честно, то я не думаю о получении российского гражданства, никаких предпосылок для этого нет. Хочу сказать, что меня все устраивает в России, нет никаких проблем. Я на сто процентов колумбиец и буду им оставаться всегда", - приводит слова Кордобы "РБ Спорт".
29-летний центрфорвард Джон Кордоба перешел в "Краснодар" в июле 2021 года из немецкой "Герты". Стоимость трансфера колумбийца составила около 20 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий принял участие в 27 матчах за краснодарцев во всех турнирах, в которых отличился четырнадцатью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Действующий контракт колумбийца с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Кордоба: не думаю о получении гражданства РФ. Я на сто процентов колумбиец
Форвард "Краснодара" из Колумбии Джон Кордоба сообщил, что не планирует получать паспорт гражданина России.
Фото: ФК "Краснодар"