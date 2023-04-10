– Несправедливое решение по отношению к Бердыеву. Не вижу никакой логики в таком решении. Они ему что, поставили задачу выиграть десять матчей с такой командой? Клуб и так шел в середине [таблицы РПЛ]. Возможно, Бердыев где-то вскипел, мы деталей не знаем. Но я думаю, что вряд ли такое было. Чего только не творится в нашем футболе.
Когда его месяц назад брали в команду, таблицу не видели что ли? Я просто не понимаю, на каких основаниях они его убрали. Просто почему? Я не понимаю этого! Логики нет никакой, – приводит слова Мостового "Евро-Футбол.Ру".
Сегодня, 10 апреля, футбольный клуб "Сочи" объявил об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера команды. Отмечается, что стороны пришли к компромиссу по взаимному согласию. Под руководством Бердыева, который принял команду во время зимней паузы, "Сочи" провел только 5 игр в чемпионате России. Южане сенсационно обыграли ЦСКА и "Динамо", а также потерпели три поражения.
В последнем туре клуб на своем поле уступил самарским "Крыльям Советов", которые ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе и пытаются избежать "стыков". На момент ухода Бердыева из "Сочи" его команда располагается на девятом месте в таблице чемпионата России. По итогам 22 туров в активе южан 31 очко. В следующем туре клуб из одноименного города 15 апреля на своем поле примет "Краснодар".
Исполняющим обязанности наставника команды после ухода Бердыева станет Дмитрий Хохлов. По информации СМИ, в его тренерский штаб может войти Владислав Радимов.
Мостовой – об увольнении Бердыева: логики нет никакой. Возможно, он где-то вскипел, мы деталей не знаем
Бывший полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой признался, что не видит логике в отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера "Сочи".
Фото: "Чемпионат"