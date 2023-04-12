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Габулов: решающим для результатов работы Талалаева в "Химках" будет фактор взаимодействия с руководством

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Экс-генеральный директор "Химок" Владимир Габулов прокомментировал приход на пост главного тренера красно-черных Андрея Талалаева.
Фото: РПЛ
- Андрей Талалаев - хороший и грамотный специалист с определенным видением футбола, со спортивным характером. В "Торпедо" у него не получилось скорее не из-за игровых, а из-за рабочих аспектов. Говоря по-простому, не сработались. И в "Химках" этот фактор тоже выйдет на первый план. Потому что, работая крайний раз в подмосковном клубе, Талалаев работал с другими футболистами, там он собирал команду самостоятельно, и футболисты были готовы за него грызть землю. Наверняка он настроит этот состав на такой же лад. Но решающим фактором, который определит результат работы тренера, будет фактор взаимодействия с руководством, - передает слова Габулова RT.

11 апреля официальные интернет-ресурсы подмосковных "Химок" сообщили о назначении на должность главного тренера команды 50-летнего российского специалиста Андрея Талалаева, который в текущем сезоне уже работал в Российской премьер-лиге с грозненским "Ахматом" и московским "Торпедо". По информации СМИ, расставание Талалаева с "автозаводцами" произошло после того, как руководство клуба отменило запланированный на мартовскую международную паузу тренировочный сбор команды в Краснодаре.

Ранее специалист уже работал с "Химками" в период с апреля 2019 года по январь 2020 года, под его руководством подмосковный клуб в 36 матчах Футбольной национальной лиги набрал 76 очков (23 победы, 7 ничьих и 6 поражений). В январе 2020 года Талалаев покинул красно-черных из-за смены вектора развития клуба.


Химки Талалаев Габулов
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