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Личка: "Оренбург" - маленький клуб. Если у нас кто-то хорошо заиграет - придут "Спартак", "Зенит" или ЦСКА и заберут

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Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка прокомментировал уход из команды зимой 2022/2023 года нападающего Владимира Сычевого (Писарского).
Фото: ФК "Оренбург"
- Понятно, что Сыч в первой части сезона был нашим ключевым игроком. И то, что мы его потеряли - это нормальная история. "Оренбург" - маленький клуб. И мы понимаем, что если у нас кто-то хорошо заиграет - сразу придут "Спартак", "Зенит" или ЦСКА и заберут его. Так что я понимал, что Вова уйдет. Но уверен: если бы он остался, то забил бы больше 20 голов за нас, - передает слова Лички Sport24.

27-летний нападающий Владимир Сычевой, который в настоящее время выступает под фамилией своего отчима Писарский, в январе 2023 года перешел из "Оренбурга" в самарские "Крылья Советов". В первой части сезона в составе "Оренбурга" форвард забил в Российской премьер-лиге 14 голов, после перехода к волжанам на его счету 3 гола в 9 матчах во всех турнирах, при этом все забитые мячи случились в матчах Кубка России.

Ранее появилась информация, что возможным объектом трансферного интереса "Зенита" стал аргентинский полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера.


Оренбург Спартак Зенит ЦСКА Сычевой Личка
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