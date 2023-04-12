- Понятно, что Сыч в первой части сезона был нашим ключевым игроком. И то, что мы его потеряли - это нормальная история. "Оренбург" - маленький клуб. И мы понимаем, что если у нас кто-то хорошо заиграет - сразу придут "Спартак", "Зенит" или ЦСКА и заберут его. Так что я понимал, что Вова уйдет. Но уверен: если бы он остался, то забил бы больше 20 голов за нас, - передает слова Лички Sport24.
27-летний нападающий Владимир Сычевой, который в настоящее время выступает под фамилией своего отчима Писарский, в январе 2023 года перешел из "Оренбурга" в самарские "Крылья Советов". В первой части сезона в составе "Оренбурга" форвард забил в Российской премьер-лиге 14 голов, после перехода к волжанам на его счету 3 гола в 9 матчах во всех турнирах, при этом все забитые мячи случились в матчах Кубка России.
Ранее появилась информация, что возможным объектом трансферного интереса "Зенита" стал аргентинский полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера.
Личка: "Оренбург" - маленький клуб. Если у нас кто-то хорошо заиграет - придут "Спартак", "Зенит" или ЦСКА и заберут
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка прокомментировал уход из команды зимой 2022/2023 года нападающего Владимира Сычевого (Писарского).
Фото: ФК "Оренбург"