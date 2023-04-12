"Это хороший тренер, у него были великолепные идеи. Но я не знаю, почему так случилось. Не могу подобрать слов. Мне грустно от того, что Гогниев ушел. Он хотел помочь команде. Возможно, просто это не получилось. Больше мне нечего сказать. Я по-настоящему наслаждался работой с Гогниевым. Он делал все, чтобы игроки прогрессировали", - цитирует Гбане "СЭ".
Напомним, Спартак Гогниев был отправлен в отставку с поста главного тренера "Химок" 3 апреля. Российский специалист возглавлял команду с осени прошлого года. Вчера, 11 апреля, клуб официально объявил о назначении наставником "красно-черных" Андрея Талалаева, контракт с которым был заключен на 5 лет. Химчане находятся в зоне прямого вылета, на предпоследнем, 15-м месте. В активе команды 13 набранных очков в 22 матчах. До окончания нынешнего розыгрыша РПЛ осталось провести 8 игр.
Хавбек "Химок" Гбане - об уходе Гогниева: не знаю, почему так случилось. Мне грустно от того, что он ушел
Ивуарийский хавбек "Химок" Роман Мори Гбане рассказал, что не понимает, почему Спартак Гогниев покинул поста наставника подмосковного клуба.
Фото: ФК "Химки"