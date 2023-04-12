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Агент Мантуана: мы не говорили с "Коринтиансом" о возможном выкупе игрока

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Агент вингера "Зенита" Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия отреагировал на информацию о выкупе прав на игрока у "Коринтианса" за 2-3 миллиона евро.
Фото: Чемпионат.com
"Эта информация - фейк. Мы не говорили с "Коринтиансом" о возможном выкупе Мантуана", - приводит слова футбольного агента "СЭ".

Ранее появилась информация о том, что руководство петербургского клуба готово предложить бразильскому "Коринтиансу" за выкуп прав на Густаво Мантуана от 2 до 3 миллионов евро. 21-летний игрок выступает за коллектив Сергея Семака на правах аренды до конца текущего сезона. Бразилец забил 4 мяча и отдал 1 ассист в 23 матчах за "сине-бело-голубых".


Мантуан Зенит Коринтианс
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