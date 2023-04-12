- Что я для себя унаследовал из методов, принципов и философии Газзаева, когда сами стал тренером? Наверное, очень многое. Когда ты становишься тренером, то понимаешь, что Газзаев многое делал правильно. Будучи футболистом, я протестовал, мне казалось, что он делает что-то не так, но с годами, когда ты всё это вспоминаешь и анализируешь, то понимаешь, что Газзаев не просто так добивался больших побед, - передает слова Гусева Metaratings.ru.
45-летний экс-полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ролан Гусев выступал за "армейцев" в период с 2002 по 2007 год. Футболист перешел к красно-синим вслед за главным тренером Валерием Газзаевым, под руководством которого ранее играл в московском "Динамо". В составе тренируемого Газзаевым ЦСКА Гусев трижды стал чемпионом России, выиграл 4 Кубка страны и 2 национальных Суперкубка, стал обладателем Кубка УЕФА в евросезоне-2004/2005.
Р. Гусев: игроком я думал - Газзаев делает что-то не так. С годами понял, что он не просто так добивался больших побед
Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев высказал мнение о тренерских методиках экс-наставника "армейцев" Валерия Газзаева.
Фото: ТАСС