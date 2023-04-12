Ранее лучший бомбардир сине-бело-голубых Малком заявил в интервью иностранному изданию, что готов рассмотреть вариант ухода из "Зенита" ради того, чтобы получить возможность выступать в еврокубках. Позднее агент натурализованного бразильца опровергал эту информацию.
– Когда из "Зенита" уйдут Малком, Вендел, Клаудиньо и остальные легионеры, руководство клуба все равно найдет, кем их заменить. Состав у сине-бело-голубых будет всегда самый сильный в РПЛ, потому что у клуба больше всего денег. При желании они могут переманить кого угодно.
Если "Зенит" хорошо заплатит Квинси Промесу, он быстро перестанет любить "Спартак" и переедет в Санкт-Петербург. Потому что все легионеры играют в России исключительно из-за денег. Здесь хорошо платят, поэтому они тут, – приводит слова Петржелы "РБ Спорт".
Накануне в СМИ появились слухи о массовом интересе со стороны "Зенита" к футболистам других команд, выступающих в чемпионате России. В частности, сообщалось, что руководство питерского клуба не исключает варианта ухода в летнее окно Малкома и Клаудиньо. На их места якобы рассматриваются нападающие столичных коллективов "Динамо" и "Локомотив" Константин Тюкавин и Сергей Пиняев.
Петржела: если "Зенит" хорошо заплатит Промесу, он быстро перестанет любить "Спартак" и переедет в Санкт-Петербург
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела предположил, что действующий чемпион России без труда найдет кем заменить легионеров в случае их отъезда из России.
Фото: ФК "Спартак"