Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Реал
22:00
ЧелсиНе начат
П1 1.63X 4.1П2 5.75
Милан
22:00
НаполиНе начат
П1 2.77X 3.1П2 2.92
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Петржела: если "Зенит" хорошо заплатит Промесу, он быстро перестанет любить "Спартак" и переедет в Санкт-Петербург

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела предположил, что действующий чемпион России без труда найдет кем заменить легионеров в случае их отъезда из России.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее лучший бомбардир сине-бело-голубых Малком заявил в интервью иностранному изданию, что готов рассмотреть вариант ухода из "Зенита" ради того, чтобы получить возможность выступать в еврокубках. Позднее агент натурализованного бразильца опровергал эту информацию.

– Когда из "Зенита" уйдут Малком, Вендел, Клаудиньо и остальные легионеры, руководство клуба все равно найдет, кем их заменить. Состав у сине-бело-голубых будет всегда самый сильный в РПЛ, потому что у клуба больше всего денег. При желании они могут переманить кого угодно.

Если "Зенит" хорошо заплатит Квинси Промесу, он быстро перестанет любить "Спартак" и переедет в Санкт-Петербург. Потому что все легионеры играют в России исключительно из-за денег. Здесь хорошо платят, поэтому они тут, – приводит слова Петржелы "РБ Спорт".

Накануне в СМИ появились слухи о массовом интересе со стороны "Зенита" к футболистам других команд, выступающих в чемпионате России. В частности, сообщалось, что руководство питерского клуба не исключает варианта ухода в летнее окно Малкома и Клаудиньо. На их места якобы рассматриваются нападающие столичных коллективов "Динамо" и "Локомотив" Константин Тюкавин и Сергей Пиняев.


Зенит Спартак Промес Малком Клаудиньо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Бензема, Винисиус и Модрич - в основе "Реала" на матч 1/4 финала ЛЧ против "Челси"
1961-метровый пас и символический удар космонавта: в Сочи стартовал новый сезон ЮФЛ Юг
Канчельскис: я точно не вижу "Спартак" в тройке. Для меня главное, чтобы он занял четвертое место в конце сезона РПЛ 3
Слуцкий: матч "Ростова" с "Зенитом" может быть последней гастролью в плане чемпионской гонки
Владелец "Челси" Боули – о выездном матче с "Реалом" в 1/4 финала Лиги чемпионов: сегодня мы победим со счетом 3:0
Дьяков: не могу сказать, что в РПЛ есть защитник, который производит на меня впечатление вау эксклюзив
Рианчо: чтобы выигрывать трофеи, Карпину надо уходить из "Ростова" 1
Сперцян – о возможном интересе клубов Серии А и Бундеслиги: мы обсудим это с "Краснодаром". Цели всегда есть
Глава судей РФС Каманцев: арбитр Иванов пропустит не менее двух игр из-за двух ошибок в матче РПЛ "Спартак" – "Динамо" 8
RMC Sport: Гальтье грозит увольнение из "ПСЖ" из-за расистского скандала
AS: "Аль-Наср" предложил Моуринью занять пост главного тренера с зарплатой 100 млн евро за два сезона 1
Marca: недовольство со стороны Роналду подтолкнуло руководство "Аль-Насра" уволить Руди Гарсию с поста главного тренера 5
Ренан – об инциденте с бананом в Ульяновске: никому не пожелаешь пережить это 3
Канчельскис: Малком и Клаудиньо свистнут отсюда и правильно сделают. Останутся, только если половину Петербурга подарят 7
Амелин будет судить матч "Акрон" – "Спартак" и другие назначения арбитров на игры Кубка России