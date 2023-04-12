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Мор: хотел бы видеть в "Спартаке" Барриоса

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Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор пофантазировал о том, какого игрока хотел бы видеть в составе москвичей.
Фото: "Чемпионат"
- Хотел бы видеть в "Спартаке" опорного полузащитника "Зенита" Барриоса. Из-за его качеств и потому, что это проблемная позиция у "Спартака"? Да, всё вместе. Это один из лучших игроков нашего чемпионата, с ним партнёры чувствуют себя раскованно. Такого футболиста в "Спартаке" не хватает, - приводит мнение Мора Legalbet.

Опорный хавбек сборной Колумбии Вильмар Барриос, защищающий цвета "Зенита", в этом сезоне провел 23 игры во всех турнирах. В них футболисту удалось отметиться 1 голом и 2 голевыми пасами на своих партнеров. Также колумбиец имеет в своем активе 4 желтых и 1 красную карточку. Приобретя Барриоса зимой 2019 году, "Зенит" не отдает пальму первенства другим клубам, выиграв 4 чемпионских титула подряд. В этом сезоне дружина Сергея Семака также с первых туров захватила 1-ю строчку таблице национального первенства. После 22 туров "Зенит" сумел обеспечить себе отрыв в 9 очков от "Ростова". В следующем туре петербуржцам предстоит встретиться как раз с дончанами. Барриос, получивший травму в матче с "Химками" (3:2) восстановился и уже провел некоторое игровое время против "Локомотива" (2:1).


Спартак Зенит Барриос Мор
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