– По итогам сезона в ФНЛ точно вылетит смешная команда "Химки", которая устраивает цирк. Таких клоунов, которые работают в клубе, надо наказывать. Я даже буду рад их вылету. Вторая команда на вылет – "Торпедо". Остальные же будут бороться за выживание, – приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".
По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу напрямую покинут команды, занявшие 15-е и 16-е место. За восемь туров до финиша чемпионата страны нижние строчки в таблице делят между собой подмосковные "Химки" и московское "Торпедо". На счету обоих клубов по 13 очков. От зоны стыковых матчей их отделяют четыре балла. Расстояние до спасительного 12-го места насчитывает 11 очков.
Недавно обе команды сменили главных тренеров. "Торпедо" возглавил 45-летний испанец Жозеп Клотет, который сменил на посту наставника Андрея Талалаева. Уволенный из стана "автозаводцев" специалист перебрался в "Химки". В субботу, 15 апреля, Талалаев дебютирует в подмосковном клубе в выездном матче 23-го тура чемпионата России в Самаре против "Крыльев Советов".
Канчельскис: смешная команда "Химки", которая устраивает цирк, вылетит в ФНЛ. Таких клоунов из клуба надо наказывать
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил перспективы подмосковных "Химок" в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе.
Фото: ФК "Навбахор"