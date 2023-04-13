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Голкипер "Химок" Митрюшкин: что мне дала Германия? Я там прибавил в игре ногами

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Российский вратарь "Химок" Антон Митрюшкин рассказал о том, в чем прибавил, выступая в Германии.
Фото: "Матч ТВ"
- Что мне дала Германия? Я там прибавил в игре ногами. Это опыт, пусть я там и не так много матчей сыграл. Посмотрел чемпионат, посмотрел страну. Не считаю, что это был неправильный выбор, - приводит слова Митрюшкина "Чемпионат".

27-летний воспитанник "Спартака" Антон Митрюшкин в Германии защищал цвета двух клубов – "Фортуны" и "Динамо" Дрезден. Отметим, что за дрезденский коллектив россиянин 5 встреч, в которых мяч в сетке его ворот побывал 8 раз, В активе футболиста 1 матч, в котором он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Находясь в составе "Фортуны", игрок ни разу не сыграл за основную команду, выступая в основном за дубль. За вторую команду "Фортуны" Антон провел 9 игр, в которых пропустил 12 голов. Наибольшее количество матчей за рубежом Митрюшкин провел в Швейцарии, защищая цвета "Сьона" (76 поединков, 126 пропущенных и 13 сухих матчей). Летом 2022 года игрок вернулся в России и пополнил состав "Химок", за которые сыграл 4 встречи, выступая в основном в Кубке России (из которого химчане вылетели).


Митрюшкин Спартак Химки
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