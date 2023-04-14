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Глушенков: не хочу обижать "Крылья Советов", но "Локомотив" - топ-клуб и другой уровень. Во всем

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Нападающий "Локомотива" Максим Глушенков назвал московский клуб топовым и другим уровнем в сравнении с "Крыльями Советов".
Фото: РПЛ
- Я понимал, что создается команда, которая в дальнейшем будет выполнять серьезные задачи. "Локомотив" — топ-клуб. Не хочу обижать "Крылья", которые дали мне многое, но "Локо" — это другой уровень. Во всем. Мне нужно было прогрессировать.

После полноценного перехода из московского "Спартака" Глушенков провел в "Крыльях Советов" всего полгода. Нападающий вместе с Сергеем Пиняевым зимой этого года перешел в "Локомотив", за который успел сыграть уже восемь матчей, в которых два раза отличился сам и два раза делал голевые передачи партнерам. Футболист подписал контракт с московским клубом до 2026 года. В сентябре прошлого года 23-летний Глушенков дебютировал в сборной России, проведя полтайма в товарищеском матче с Киргизией (2:1).

Источник: Sport24


Крылья Советов Локомотив Глушенков
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