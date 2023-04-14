- Ну, когда люди из этих команд высказываются, просят пустить их в РПЛ и уверяют, что финишируют в восьмерке. Господи, ребята, вы что вообще говорите? По восемь вы, может, будете в каждом матче получать. Это звучит правдоподобней. Если вы обыграли в Кубке "Чертаново" и еще кого-то, это не значит, что вы уровень РПЛ.
Ранее один из представителей клубов Медиалиги заявил о желании выступать в чемпионате России. Во время паузы на матчи сборных сборная Медиалиги сыграла товарищеский матч с "Крыльями Советов". Самарцы разгромили любительский клуб 4:0. В это же время свою товарищескую игру проводил московский ЦСКА, встречавшийся с медийной командой 2DROTS. Армейцы не смогли переиграть команду-соперницу, пропусти два безответных мяча. За ЦСКА в том матче сыграл легендарный футболист команды Даниэль Карвальо. Клубы Медиалиги принимали участие в розыгрыше Кубка России в текущем сезоне.
Источник: Sport24
Глушенков - о командах Медиалиги в РПЛ: ребята, вы что вообще говорите? По восемь вы будете в каждом матче получать
Нападающий "Локомотива" Максим Глушенков выступил против участия клубов Медиалиги в РПЛ.
Фото: РФС