- "Зенит" уже чемпион? Не знаю. С кем им там еще играть? Со "Спартаком", с "Динамо". Уровень "Зенита" как у лучшей команде РПЛ? Ну, если посмотреть первый тайм, то мы не устали, играли поинтереснее. Но во втором тайме уже преимущество было у них, - приводит комментарий Глебова "РБ Спорт".
"Зенит", являющийся победителем 4 последних розыгрышей национального первенства, после ничьей с "Ростовом" (0:0) имеет преимущество в 9 очков надо своим ближайшим преследователем. Примечательно, что этим преследователем является "Ростов". Сегодня российских хавбек дончан Данил Глебов вышел в основе своей команды на игру против петербуржцев. Футболист провел на поле все 90 минут. Всего в этом сезоне капитан дружины Валерия Карпина провел 32 встречи. За этот отрезок он сумел забить 4 гола, а также оформить 2 ассистентских действия. Отметим, что свой следующий поединок "Зенит" проведет на своей домашней арене. В соперниках - "Динамо". "Ростов" же поедет в гостя к "Уралу".
Глебов: не знаю, можно ли назвать уже "Зенит" чемпионом, им еще со "Спартаком" и "Динамо" играть
Российский футболист "Ростова" Данил Глебов высказался о том, можно ли уже назвать "Зенит" чемпионом.
Фото: "РИА Новости"