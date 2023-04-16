- Я прочитал об этом и сам офигел. С Юрием это не обсуждали. Он получил травму, поэтому пока не говорили. Отрицательно относимся к этой новости. Не хочу об этом разговаривать. Это футболист, который играет в футбол. В честь чего против него вводят санкции? Не знают что ли, против кого ещё санкции ввести?
Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий санкции против ряда юридических и физических лиц. В список главы Украины попали 87 россиян, среди которых есть ряд спортсменов. Из футболистов под санкции попали экс-игрок "Локомотива" Динияр Билялетдинов, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и полузащитник "Урала" Юрий Газинский. Спортсменам запрещено пребывать на территории Украины, вести предпринимательскую деятельность и иметь недвижимость в стране.
Источник: "РБ Спорт"
Президент "Урала" - о попадании Газинского в санкционный список Украины: прочитал об этом и сам офигел. В честь чего?
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал включение полузащитника Юрия Газинского в санкционный список Украины.
Фото: "Матч ТВ"