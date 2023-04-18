- Хотел бы я поработать в топ-клубе РПЛ? Любой нормальный человек, как я, безусловно, хотел бы. Для этого мне в "Сатурне" надо что-то сделать.
Широков стал директором "Сатурна" в прошлом месяце. Ранее экс-полузащитника "Зенита" и сборной России заявлял, что в его планах сделать клуб главным в Подмосковье. "Сатурн", за который Широков провел несколько матчей, будучи футболистом, выступает во Второй лиге.
Сам Широков играл за "Зенит", "Спартак", "Рубин", ЦСКА и "Краснодар" в РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Широков: как любой нормальный человек, я хотел бы поработать в топ-клубе РПЛ
Директор "Сатурна" Роман Широков заявил о желании поработать в топ-клубе РПЛ в будущем.
Фото: ФК "Сатурн"