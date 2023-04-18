- Поздравляю "Динамо" со столетием! Это история! Пусть великий клуб побеждает. Болельщики "Динамо" всегда в моем сердце, - приводит слова Нобоа "СЭ".
Сегодня футбольный клуб "Динамо" празднует юбилей. Коллективу исполнилось 100 лет. 38-летний эквадорец Кристиан Нобоа, играющий на позиции центрального хавбека, который в данный момент защищает цвета "Сочи", играл в бело-голубой футболке с 2012 по 2015 годы. За этот отрезок футболист провел за москвичей 92 поединка, в которых сумел забить 12 голов и оформить 11 ассистов. В текущем розыгрыше национального первенства "Динамо", возглавляемое сербом Славишей Йокановичем, после 23 туров располагается на 5-й строчке, имея в своем активе 39 очков.
Нобоа: поздравляю "Динамо" со столетием! Пусть великий клуб побеждает
Бывший полузащитник "Динамо" Кристиан Нобоа поздравил бело-голубых с юбилеем.
Фото: "Чемпионат"