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Титов: эмоции Абаскаля? Испанец видит, что команда может сыграть сильнее

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Экс-игрок "Спартака" Егор Титов поделился своими соображениями по поводу наставника москвичей Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"
- Эмоции Абаскаля? Адаптировался, обрусел. Так бывает со всеми. Вон, торпедовский испанец вообще показывает неприличные жесты, перепрыгивает через перила. Клотет сразу стал русским. Это вопрос воспитания и восприятия ситуации. Мне кажется, Абаскаль видит, что команда может сыграть сильнее, - приводит комментарий Титова "КП Спорт".

Испанский специалист Гильермо Абаскаль стал наставником "Спартака" минувшим летом (34 матча, 19 побед, 7 ничьих и 8 поражений). "Спартак" на данный момент замыкает лидирующую тройку, отставая от идущего на 2 месте "Ростова" на 1 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 10 баллов. При этом рядом со "Спартаком" находится ЦСКА. Армейцы занимают 4 место и отстают на 1 очко от дружины Гильермо Абаскаля. Свой следующий поединок "Спартак" проведет в Кубке России. В соперниках – "Акрон". Контракт Абаскаля с действующим обладателем Кубка рассчитан до лета 2025 года. 13 апреля Гильермо исполнилось 34 года.


Абаскаль Титов Спартак
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