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Нападающий "Зенита" Сергеев: выступление в Кубке нам действительно не удалось. Где-то не повезло, что-то делали не так

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Нападающий "Зенита" Иван Сергеев ответил на вопрос, что считает главной неудачей сезона.
– В чемпионате у нас все идет хорошо, дай Бог, чтобы вплоть до 30-го тура это продолжалось. А вот выступление в Кубке нам действительно не удалось. В чем причины? Где-то не повезло, что-то делали не так. Поверьте, мы все были очень расстроены после поражения от "Динамо", – приводит слова Сергеева Bobsoccer.

"Зенит" выбыл из розыгрыша Кубка России на стадии 1/4 финала Пути регионов, уступив в родных стенах московскому "Динамо". Основное время встречи завершилось вничью - 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались гости.

Команда Сергея Семака с 55 очками идет на первом месте. "Ростов" под руководством Валерия Карпина с 46 баллами располагается на второй строчке. На минимальном расстоянии от южан находится "Спартак", у которого 45 очков. ЦСКА идет четвертым, имея в активе 44 балла. "Динамо" отстает от "армейцев" на 5 очков.


Зенит Динамо Сергеев
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