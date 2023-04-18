- Футболистам дали свободу на поле, и ребята стали играть в ту игру, которую видят сами игроки. Плюс "Торпедо" стало немного везти, фортуна тоже играет свою роль, без нее никак, - передает слова Ботнаря Metaratings.ru.
28 марта официальные интернет-ресурсы "Торпедо" объявили о назначении на пост главного тренера 45-летнего испанского специалиста Жозепа Клотета, ранее эту должность покинул российский тренер Андрей Талалаев. Под руководством Клотета черно-белые провели 3 матча Российской премьер-лиги, в которых уступили в гостях "Ростову" (1:2), победили дома "Факел" (2:0) и проиграли на своем поле "Спартаку" (1:2).
Три пенальти за тайм, два удаления и тренер через забор. Всё это – дерби «Торпедо» и «Спартака» в «Лужниках»!
Голкипер "Торпедо" Ботнарь - об изменениях в игре клуба: Клотет дал футболистам свободу на поле
Вратарь московского "Торпедо" Виталий Ботнарь ответил на вопрос об изменениях в команде после прихода испанского главного тренера Жозепа Клотета.
Фото: МатчПремьер