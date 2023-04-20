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Семак – о возможном появлении плей-офф в РПЛ: это исключительно вопросы тех людей, кто с негативом относится к "Зениту"

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос, получится ли возродить интригу в РПЛ в случае изменения формата проведения соревнования.
Фото: ФК "Зенит"
Накануне глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился планами внедрения формата плей-офф или добавления третьего круга.

– Отношусь к этому одной фразой: "Терпеть надо с любовью". У всех свои мысли на этот счет, но почему-то чемпионат Италии смотреть интересно, хотя какой отрыв там? В Испании смотреть чемпионат интересно – какой отрыв? Так же можно посмотреть на другие чемпионаты, где лидеры идут с отрывом, и никто не задается вопросом, интересны ли они.

Это исключительно вопросы тех людей, которые с негативом или предубеждением относятся к нашей команде. На мой взгляд, чемпионат достаточно интересен. Что касается реорганизациии, то это точно не наша работа, – приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Целью добавления плей-офф или третьего круга является увеличение общего количества матчей для каждой из команд за сезон. Это особенно актуально в связи с отстранением российских клубов от участия в европейских турнирах.

В рамках 23-го тура чемпионата России "Зенит" на домашнем стадионе "Газпром Арена" примет московское "Динамо". Игра состоится в субботу, 22 апреля, в 19:00 по мск. Главным судьей встречи назначен Виталий Мешков из Димитрова, для которого она станет первой после отстранения за грубую ошибку в матче между "Спартаком" и "Уралом" (2:2) в 18-м туре РПЛ. Тогда подмосковный рефери подал преждевременный свисток и отменил гол нападающего красно-белых Александра Соболева.

В таблице "Зенит" и "Динамо" разделяют 16 очков. Команда Сергея Семака с 55 баллами уверенно лидирует в Российской Премьер-Лиге. "Динамовцы" имеют на счету 39 очков и замыкают пятерку сильнейших клубов таблицы.


Зенит Семак Динамо Алаев
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