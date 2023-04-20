– Абаскаль далек от контроля раздевалки. Руководству нужно делать свои выводы. Может быть, у него уже есть предложение от другого клуба? Может быть, есть предварительные контакты с европейскими командами?
Помните, что мне говорили? Что я не проявляю эмоций на лавке, что я не бегаю от флажка до флажка. А это же якобы круто! И вот к чему эти ваши эмоции приводят. Абаскаль вылетел из Кубка России, – цитирует Аленичева "КП".
Накануне "Спартак" выбыл из розыгрыша Кубка России. В выездной встрече в Жигулевске действующий обладатель трофея уступил середняку Первой лиги "Акрону" со счетом 1:2. Во втором тайме красно-белые вернулись в игру благодаря дебютному голу Томаша Тавареша, но дожать соперника в концовке команде Гильермо Абаскаля так и не удалось. В финале Пути регионов соперником "Акрона" станет "Краснодар", который по пенальти обыграл "Крылья Советов" (2:2, 3:0 по пен.).
Таким образом, в общей сложности "Спартак" одержал всего одну победу в семи последних матчах под руководством 34-летнего испанского специалиста.
Аленичев: Абаскаль далек от контроля раздевалки. Может быть, у него уже есть предложение от другого клуба?
Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев раскритиковал работу нынешнего главного тренера красно-белых после вылета из Кубка России от "Акрона" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"