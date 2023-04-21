- В последние пару месяцев у "Динамо" были контакты с европейскими клубами, которые интересуются Арсеном. Ближе к лету посмотрим, перерастёт ли это во что-то более значимое.
Ранее сам Гафин заявил, что клуб еще не начал переговоров с Захаряном о новом контракте. В последние пару месяцев в СМИ появлялась информация о переговорах "Динамо" с "Галатасараем" о переходе футболиста. По слухам, бело-голубые даже приняли предложение о трансфере Захаряна за 15 миллионов евро, однако трансфер не состоялся из-за нежелания футболиста.
Источник: "Чемпионат"
Гафин: у "Динамо" были контакты с европейскими клубами, которые интересуются Захаряном в последние пару месяцев
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин заявил, что в последнее время у клуба были контакты с европейскими командами по переходу Арсена Захаряна.
Фото: "Чемпионат"