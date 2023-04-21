- Многого рассказать не могу, играл я не много. Тогда я испытывал гораздо больше проблем, чем радости. Было мало времени познакомиться со Слуцким. Но Леонид хорошо ко мне относился, восторгался мною, как и Гинер.
Леонид Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под руководством специалиста армейцы выиграли семь трофеев, в том числе три титула чемпионов России. После ЦСКА Слуцкий работал в английском "Халле" и нидерландском "Витессе". Сейчас тренер является безработным после ухода из казанского "Рубина" прошлой осенью. Карвальо покинул ЦСКА в 2010 году.
Источник: Sport24
Карвальо: при Слуцком я испытывал гораздо больше проблем, чем радости, но он мной восторгался
Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о периоде игры при главном тренере Леониде Слуцком.
Фото: ПФК ЦСКА