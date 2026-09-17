Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
16:15
КраснодарНе начат
Акрон
18:30
АхматНе начат
Ростов
18:30
ДинамоНе начат
Динамо Мх
20:45
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Текстильщик
17:00
РоторНе начат
Торпедо
19:00
ВелесНе начат
Нижний Новгород
19:00
ЛенинградецНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ОФИ
19:45
ХоффенхаймНе начат
Левски
19:45
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Реал Сосьедад
22:00
БорнмутНе начат
Кристал Пэлас
22:00
ЛехНе начат
Бешикташ
22:00
МарсельНе начат
Лиллестрем
22:00
ТорренсеНе начат
Ювентус
22:00
НЕКНе начат
Селтик
22:00
ФеренцварошНе начат
Виктория П
22:00
ЮнионНе начат

Наставник "Локомотива" прокомментировал полностью российский состав на матч с "Крыльями Советов"

Михаил Галактионов прокомментировал полностью российский состав "Локомотива" в матче девятого тура РПЛ против "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Локомотив"
Главный тренер москвичей объяснил такой выбор кадровой ситуацией в команде и призвал не искать в отсутствии легионеров дополнительного смысла.

- Не задумывался над этим. У нас большинство игроков обороны выбыло. Особого подтекста тут искать не надо. Вышли те, кто был в заявке. Но победы достичь не удалось. Все травмы имеют разные причины. На футболистов выпала большая нагрузка, ротации было мало, - цитирует Галактионова "Матч ТВ".

С первых минут "Локомотив" представили 11 российских футболистов, причём шестеро являются воспитанниками клуба. Железнодорожники сыграли с "Крыльями Советов" вничью - 1:1. После девяти туров "Локомотив" занимаЕт 13-е место.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится