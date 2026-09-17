Наставник "Локомотива" прокомментировал полностью российский состав на матч с "Крыльями Советов"

- Не задумывался над этим. У нас большинство игроков обороны выбыло. Особого подтекста тут искать не надо. Вышли те, кто был в заявке. Но победы достичь не удалось. Все травмы имеют разные причины. На футболистов выпала большая нагрузка, ротации было мало, - цитирует Галактионова "Матч ТВ".
С первых минут "Локомотив" представили 11 российских футболистов, причём шестеро являются воспитанниками клуба. Железнодорожники сыграли с "Крыльями Советов" вничью - 1:1. После девяти туров "Локомотив" занимаЕт 13-е место.