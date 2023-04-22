- Первая моя мысль, когда узнал новость: "Ну поеду в отпуск". Вот и все. К концу сезона все уставшие. Когда на кону товарищеский турнир, всегда есть мысль: а зачем он нужен? Сейчас никаких мыслей нет. Был бы турнир — поехали бы играть. С удовольствием сыграли бы, но сейчас нет смысла говорить о нем, его все равно для нас не будет.
Сафонов регулярно вызывается Валерием Карпины и Виталием Кафановым на все матчи сборной России. Россияне должны были сыграть на товарищеском турнире Центральной Азии ближайшим летом, однако РФС объявил о решении отказаться от участия в турнире из-за климатических условий. Карпин также назвал жару одним из ключевых факторов отказа от турнира. Чемпионат Центральной Азии должен был пройти в июне, практически сразу после завершения матчей РПЛ и Кубка России.
Источник: "Матч ТВ"
Сафонов: когда узнал, что сборная России не будет играть на турнире в Азии, подумал, что поеду в отпуск
Вратарь "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов отреагировал на решение РФС не участвовать в товарищеском турнире в Азии.
Фото: ФК "Краснодар"