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АтлетикЗавершен
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ВольфсбургЗавершен
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КельнЗавершен
Майнц
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БаварияЗавершен
Герта
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Спортивный директор "Факела" - о главном судье матча с "Оренбургом": Шафеев недостоин судить РПЛ

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Спортивный директор воронежского "Факела" Кирилл Котов оценил судейство в игре 24-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:3).
Фото: РФС
- Считаю, что отмененный гол "Факела" - ошибка арбитра. Подавать запрос в ЭСК РФС? Какой смысл. Я надеюсь, у нас компетентные органы все видели и без нас вынесут решение этому судье, который в принципе недостоин судить РПЛ. Так понимаю, что он не так много судил и не будет больше. Можно ли это назвать заговором? Я это даже не хочу обсуждать. Дело не в заговоре, а в отдельных личностях, которые либо не знают материал и не умеют судить, либо делают что-то другое.

Напомним, в матче 24-го тура РПЛ, в котором воронежский "Факел" принимал на своем поле "Оренбург", бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым за первые 45 минут игрового времени назначила три одиннадцатиметровых удара. А во втором тайме, на 53-й минуте, главный рефери матча после просмотра ВАР отменил гол полузащитника Мохамеда Браими, зафиксировав нарушение со стороны хозяев в атаке. По мнению арбитра Браими наступил на ногу защитника оренбуржцев Ренато Гойковича.

По итогам матча "Факел" остался на 14-й строчке в турнирной таблице. Это место дает возможность воронежской команде на участие в стыковых матчах за право остаться на следующий сезон в РПЛ.

Источник: "СЭ"


Оренбург Факел Котов
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