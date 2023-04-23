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Экс-игрок ЦСКА Попов - о ничьей с "Локомотивом: армейцы потеряли концентрацию – поэтому и пропустили

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Бывший футболист ЦСКА Денис Попов поделился своими соображениями по поводу результата матча с "Локомотивом" (1:1) в рамках 24-го тура РПЛ.
Фото: ПФК "ЦСКА"
- Надо было дожимать "Локомотив". Имея то преимущество, играя в большинстве, забивать второй мяч. И более собранно играть в обороне. Возможно, нужно было менять Дивеева, когда он получил повреждение. Немного расслабились, потеряли концентрацию – поэтому и пропустили ответный мяч. До этого Погостнов ещё имел момент, то есть уже звонок был. Ну а «Локомотив» молодцы, что до конца играли, не опустили руки и вырвали ничью. Начали они неплохо. Пиняев имел момент, когда попал в штангу. Потом он получил травму, плюс удаление, ещё Глушенков не лучший матч свой провёл. Многое в совокупности было не в пользу "Локомотива", но всё равно они набрали одно очко, - приводит мнение Попова Евро-Футбол.Ру.

ЦСКА на своей домашней арене принимал "Локомотив" в рамках национального первенства. По итогам 90 минут на табло "ВЭБ Арены" горели 1:1. Отметим, что в первом тайме красно-синий коллектив контролировал игру и создавал моменты. Все это вытекло в гол российского футболиста ЦСКА Антона Заболотного, играющего на позиции центрального нападающего. Отметим, что у красно-зеленых также был отличный шанс забить гол. Российский полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев убежал от защитника армейцев и попал в каркас ворот Игоря Акинфеева.

Отметим, что уже в концовке первых 45 минут игры ЦСКА остался в большинстве. Удаление получил албанский защитник дружины Михаила Галактионова Марио Митай. Во второй половине игры ЦСКА контролировал игру и создавал голевые моменты. Казалось бы, армейцы доведут дело до победы. Но планам помешал вышедший на замену французский форвард Вильсон Изидор, поразивший ворота ЦСКА на 88-й минуте. Эта ничья принесла еще одно очко в копилку ЦСКА. Теперь в активе красно-синих 45 очков. Это позволило им сравняться с идущим на 3 месте "Спартаком". В следующем туре ЦСКА предстоит встретиться с "Ахматом" из Грозного.


ЦСКА Попов Локомотив
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