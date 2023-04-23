- Уверен, что существует параллельная вселенная. Думаю, инопланетяне тоже — скорее да, чем нет. К концу света я отношусь скептически. Мы много чего не видели, но оно всё существует! Я Новую Зеландию не видел — она существует? Я очень люблю фильмы Marvel! Конец света будет в 2048 году? Ну, не знаю. Хотелось бы, чтобы наши дети пожили, - приводит мнение Дзюбы "РБ Спорт".
Российский бомбардир Артем Дзюба с февраля этого года защищает цвета московского "Локомотива". За столичный коллектив россиянин провел 7 игр национального первенства, в которых сумел забить 6 голов. Также форвард записал в свой актив 4 голевых паса. Сегодня воспитанник "Спартака" вышел в основе дружины Михаила Галактионова на поединок 24-го тура против ЦСКА (1:1). Футболист провел на поле 77 минут и отметился желтой карточкой в первом тайме.
Напомним, что Дзюба является лучшим бомбардиром за всю историю РПЛ. Также Артем возглавляет список ассистентов за последних 10 розыгрышей российского первенства. Долгое время футболист выступал за "Зенит", с которым выиграл 4 чемпионских титула, 2 Кубка России и 4 Суперкубка. Улучшить свою статистику Дзюба попытается уже в следующем туре. В соперниках Локомотива - "Химки". Игра пройдет на домашней арене столичного клуба.
Дзюба - об инопланетянах: скорее верю, чем нет. Уверен, что существует параллельная вселенная
Российский футболист "Локомотива" Артем Дзюба поделился мнением по поводу параллельной вселенной и инопланетян.
Фото: "Чемпионат"