- Он всегда с нами, в "Локомотиве". Юрий Павлович для "Локомотива" - это определенная икона. Даже если он иногда нас критикует, мы эту ситуацию воспринимаем абсолютно адекватно, потому что то, что говорит Юрий Павлович, во благо "Локомотиву".
За всю свою карьеру во главе "Локомотива" Семин 12 раз приводил железнодорожников к победам в различных турнирах. Специалист покинул московскую команду в 2020 году. После этого Семин успел поработать главным тренером "Ростова", но сейчас является безработным в свои 75 лет. Некоторое время назад тренер отшутился, что "Локомотиву" стоит вернуть его на пост наставника, чтобы конкурировать с "Зенитом" в борьбе за чемпионство.
Источник: ТАСС
Нагорных: Семин для "Локомотива" - это определенная икона
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал об отношении в клубе к бывшему главному тренеру Юрию Семину.
Фото: РИА Новости