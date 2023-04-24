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Форвард "Краснодара" Кордоба: "Спартак" – это "Спартак", с ним всегда непросто. Настраиваемся на позитивные эмоции

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Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба рассказал о настрое команды на заключительный матч 24-го тура чемпионата России со "Спартаком".
Фото: ФК "Краснодар"
– Нам нужно думать о хорошем результате для нас, настраиваемся на позитивные эмоции. Мы будем делать акцент на том, что уже у нас получается. Но мы также будем развиваться и становиться еще лучше. "Спартак" – это "Спартак", с ним всегда непросто, – приводит слова Кордобы "РБ Спорт".

Матч между "Спартаком" и "Краснодаром" состоится сегодня вечером на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве. Стартовый свисток рефери из Санкт-Петербурга Владислава Безбородова раздастся в 19:00 по мск.

В таблице чемпионата России "Спартак" занимает 3-е место. За семь матчей до конца сезона на счету московского клуба 45 очков. Такое же количество баллов набрал ЦСКА, который накануне упустил победу над "Локомотивом" (1:1). В случае сегодняшнего выигрыша у "Краснодара" красно-белые вплотную приблизятся к идущему вторым "Ростову", в копилке которого 49 очков. В воскресенье команда Валерия Карпина увезла победу из Екатеринбурга над "Уралом" (3:1), нанеся хозяевам пятое подряд поражение.


Спартак Краснодар Кордоба
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