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Промес догнал Вагнера и Азмуна по голам в РПЛ

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Голландский футболист "Спартака" Квинси Промес догнал бразильца Вагнера Лава и иранца Сердара Азмуна по голам в РПЛ.
Фото: РИА Новости
Сегодня Квинси Промес, выйдя на замену, своим голом принес 3 очка "Спартаку" в поединке с "Краснодаром" (4:3). Для спартаковца этот гол стал 85-м в РПЛ. Он догнал бразильского экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава и бывшего иранского нападающего "Зенита" Сердара Азмуна. Для того, чтобы достичь этой отметки Квинси потребовалось 169 игр.

В этом сезоне Квинси Промес является главной ударной силой "Спартака". За 30 игр в красно-белой футболке во всех турнирах голландец забил 21 гол. К этому результату игрок приплюсовал еще и 9 ассистентских действий. В РПЛ Промес продолжает погоню за футболистом "Зенита" Малкомом. Сейчас у Квинси 17 голов в национальном первенстве, у зенитовца -18.


Промес Азмун Вагнер Лав Зенит Спартак ЦСКА
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