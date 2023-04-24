- Вылет из Кубка пережили трудно. Но победа над "Краснодаром" придаст эмоций. Сейчас цель "Спартака" — второе место, - приводит слова Умярова "РБ Спорт".
"Спартак" сегодня сумел переиграть "Краснодар" на своей домашней арене со счетом 4:3. Эта победа позволила москвичам укрепить свои позиции. Команда Абаскаля приблизилась к "Ростову", который идет на 2 месте, на расстояние 1 балла. В следующем туре у столичного коллектива будет шанс обогнать дончан. Коллективы встретятся между собой. Последний раз "Спартак" завоевывал серебряные медали в сезоне 2020/2021. Тогда у руля красно-белых был немецкий специалист Доменико Тедеско. Напомним, что на прошлой неделе "Спартак", проиграв "Акрону" (1:2), вылетел из Кубка России.
Умяров: сейчас цель "Спартака" - второе место
Российский хавбек "Спартака" Наиль Умяров назвал цель команды на оставшиеся матчи РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"