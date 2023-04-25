- Отставка генерального директора клуба Вадима Андреева пока не принята. Если будут изменения, мы сообщим об этом официально, - передает слова представителя пресс-службы "Крыльев Советов" РИА Новости.
Ранее генеральный директор самарских "Крыльев Советов" Вадим Андреев объявил о своем уходе в отставку в знак протеста против судейства в матчах Российской премьер-лиги. 23 апреля в рамках 24 тура РПЛ волжане уступили на выезде "Пари НН" (1:2), при этом судейская бригада в лице главного рефери Романа Галимова и видеопомощника Ивана Сиденкова приняла несколько сомнительных решений в пользу нижегородцев в ключевых эпизодах игры.
Галимово судейство. Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев подал в отставку из-за работы рефери в игре с «Пари НН»
"Крылья Советов": отставка гендиректора Андреева в знак протеста против судейства пока не принята
Пресс-служба самарских "Крыльев Советов" сообщила, что генеральный директор клуба Вадим Андреев на данный момент не покинул свою должность.
Фото: ПФК "Крылья Советов"