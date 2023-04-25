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Полиция начала проверку по факту травмы полузащитника "Краснодара" Кади Боржеса

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Правоохранительные органы Москвы инициировали проверку по факту серьезной травмы, полученной легионером "Краснодара" Кади Боржесом в матче 24-го тура РПЛ со "Спартаком" (3:4).
Фото: ФК "Краснодар"
26-летний бразилец был госпитализирован в Боткинскую больницу непосредственно со стадиона "Открытие Банк Арена" с помощью бригады скорой медицинской помощи. По итогам обследования у Кади диагностированы сотрясение и подкожная гематома височно-скуловой области.

Футболист "Краснодара" был отпущен из госпиталя, но врачи уведомили об инциденте отдел полиции, который был вынужден начать стандартную для таких случаев проверку. Подразумевается, что правоохранительные органы опросят виновника столкновения Георгия Джикию.

– Насколько мы понимаем, информирование полиции со стороны врачей – это стандартная процедура при поступлении пациента с такого рода повреждениями. В клуб никто из полиции не обращался, – говорится в заявлении пресс-службы красно-белых.

Накануне "Краснодар" упустил победу в выездном матче со "Спартаком" в рамках 24-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе "Открытие Банк Арена" завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Примечательно, что команда Владимира Ивича дважды вела в счете по ходу игры - 2:0 и 3:2, но в итоге потерпела поражение. Этот проигрыш стал для "быков" уже третьим в нынешнем сезоне, когда они лидировали с преимуществом в два гола.

Источник: ИА "Москва"


Спартак Краснодар Боржес
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